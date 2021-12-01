الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، السماح لبولندا وليتوانيا ولاتفيا، بتعليق بعض أحكام طلب اللجوء لمدة ستة أشهر، بسبب تدفق المهاجرين إلى حدودها من بيلاروسيا.

وتسمح هذه التدابير المؤقتة للدول الثلاث خصوصًا بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى أربعة أسابيع بدلًا من الحد الأقصى الحالي البالغ 10 أيام، وتمديد مهلة مراجعة الطلب إلى 16 أسبوعًا، بالإضافة إلى إجراءات "سريعة ومسهّلة" لإعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية "مارجاريتيس سخيناس"، خلال مؤتمر صحفي: "ما نقوم به هنا هو رد راسخ بقوة في القانون".

ويتوقّع من الدول الأعضاء أن توافق على هذه الإجراءات، علمًا بأن البرلمان الأوروبي لا تتمّ إلّا "استشارته" من ناحية المضمون.

وتستند الإجراءات على المادة 78.3 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء متوقّع "في حال وُجدت دولة عضو واحدة أو أكثر في حالة طوارئ على أساس تدفق مفاجئ لمواطني دول أخرى".

وبحسب آخر أرقام المفوضية الأوروبية، وصل نحو ثمانية آلاف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس هذا العام؛ 4285 شخصًا من ليتوانيا و3255 من بولندا و426 من لاتفيا.

وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو، الذي يتولى السلطة منذ 1994 بجذب آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بهدف الانتقام من العقوبات الغربية، وهو ما تنفيه مينسك.

وهناك الآلاف من المهاجرين، معظمهم من دول الشرق الأوسط، عالقون على الحدود على الجانب البيلاروسي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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