بريطانيا تحث مواطنيها على التحلي بالعقل في مواجهة متحور «أوميكرون»

حث وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، المواطنين على التحلي "بقدر من التعقل" أثناء الإعداد لخططهم قبل فترة أعياد الميلاد في ظل مخاوف بشأن متحور أوميكرون.

وقال لإذاعة "إل بي سي": "لا يوجد حاجة لتغيير خططنا ما لم تتأثر بالقواعد الجديدة التي وضعناها"، مضيفًا: "لذلك، إذا طلب منك أن تخضع للعزل الذاتي على سبيل المثال، لأنك خالطت شخصًا يشتبه إصابته بالمتحور الجديد، إذن بالطبع خططك سوف تتأثر".

ونقلت وكالة "بي. إيه. ميديا" البريطانية عن جاويد القول: "خلال فصل الشتاء، حيث تصبح الأجواء أكثر ظلامًا وبرودة كل يوم، يحب الفيروس ذلك، فيروسات الانفلونزا تحب ذلك، لذلك يجب أن نتحلى بالتعقل ونتبع التوجيهات الحالية".

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن خططها لإعادة تطعيم شعبها بالكامل بالجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا من أجل مواجهة المتحورات الخاصة بالفيروس.