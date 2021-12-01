غانا ترصد إصابات بـ«أوميكرون» بين مسافرين من جنوب إفريقيا ونيجيريا

أفادت تقارير إذاعية في غانا، نقلا عن مدير عام جهاز الصحة المحلية، باتريك كوما-أبواجي، برصد متحور أوميكرون بين مسافرين قادمين من دول تشمل جنوب إفريقيا ونيجيريا.



وذكرت إذاعة "جوي إف. إم." أنه لم يتم رصد أوميكرون في المجتمعات المحلية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وأفاد المسؤول بأن بلاده سوف تطبق إجراءات مختلفة فيما يتعلق باختبارات الكشف عن الفيروس، وتتبع الاختلاط، بالنسبة للمسافرين القادمين من الدولتين.

يتفوق على متحور "دلتا"

وكان أعلن المعهد الوطني الجنوب إفريقي للأمراض المعدية أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي اكتشف في البلاد قد يتفوق على متحور "دلتا" شديد العدوى الذي اكتشف في الهند.

وقال أدريان بورين، المدير التنفيذي بالإنابة للمعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا، في تصريح لوكالة "رويترز": "كنا نفكر ما الذي سيفوق المتحور دلتا؟ لطالما كان هذا هو السؤال، من حيث القابلية للعدوى على الأقل... ربما يكون هذا المتحور تحديدا «أوميركون» هو البديل".

يمثل ضغطا على المستشفيات

وإذا ثبت أن أوميكرون أكثر قابلية للعدوى من المتحور "دلتا" فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الإصابات، وهو ما يمكن أن يمثل ضغطا على المستشفيات.

وأوضح بورين أنه "من المتوقع أن يعرف العلماء في غضون أربعة أسابيع إلى أي مدى يمكن لأوميكرون تفادي المناعة الناتجة عن اللقاحات أو الإصابة السابقة بالمرض، وما إذا كان يؤدي إلى أعراض أسوأ من المتحورات الأخرى".

وتفيد تقارير أطباء عالجوا مرضى كورونا في جنوب إفريقيا بأن الإصابة بأوميكرون ينتج عنها فيما يبدو أعراض خفيفة بينها سعال جاف وحمى وتعرق ليلي، لكن الخبراء حذروا من التسرع في استخلاص استنتاجات مؤكدة.

وأشار بورين إلى أن الوقت ما زال مبكرا جدا لقول ما إذا كان أوميكرون سيحل محل دلتا في جنوب إفريقيا، لكن حقيقة أن الإصابات بدأت ترتفع سريعا، لا سيما في مقاطعة غوتنغ علامة على أنه قد يحدث بالفعل بعض الإحلال.