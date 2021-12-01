«صحة مطروح»: الكشف الطبي على 251 مريضا في سيوة

نفذت مديرية الصحة بمحافظة مطروح قافلة طبية علاجية شاملة بقريتي بهي الدين ومشندت بمدينة سيوة حيث استمرت على مدار يومين، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتضمنت القافلة عددا من التخصصات الطبية هي “الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والأسنان، وتنظيم أسرة، والأشعة، وأنف وأذن ”، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على ٢٥١ مريضا من أهالي القريتين، حيث تم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالتين تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وخلال أعمال القافلة تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية؛ لتوعيتهم بانتشار الأمراض الفيروسية، حيث تم عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.