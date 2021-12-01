إحالة عامل متهم بالتحرش بطفلة فى الغربية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بطنطا، إحالة عامل بمصنع إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات طنطا، بتهمة التحرش بطالبة بالمرحلة الابتدائية في منزله.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شبل مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بقيام "س. ب"، ٤٠ عامًا، ربة منزل، مقيمة بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات، بالحضور إلى قسم الشرطة والإبلاغ عن تعرض نجلتها "ج. م"، ١١ عامًا، تلميذة بالصف السادس الابتدائي، للتحرش من قبل المدعو "م. ف"، ٣٧ عامًا، عامل بمصنع رنجة؛ حيث كانت تذهب ابنتها عنده لأخذ درس خصوصي عنده، إلا أنها أخبرتها بعدم رغبتها الذهاب مرة أخرى له بسبب قيامه بأفعال سلوكية غير لائقة تتنافى مع الآداب العامة، وقام بعرض بعض الأفلام الإباحية على تليفونه المحمول لها وقيامه بخلع ملابسه ومحاولة تقبيل نجلتها الطفلة الصغيرة بالقوة، فضلا عن قيامه بأفعال أخرى مشينة.