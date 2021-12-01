كوريا الجنوبية تسجل أول 3 حالات إصابة بسلالة «أوميكرون» الجديدة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون)، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف من إمكانية أن تؤدي السلالة الجديدة إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية - أن زوجين في الأربعينيات من العمر، يعيشان في مدينة إنتشون، غربي سول، وصديقهما، ثبتت إصابتهم بسلالة أوميكرون.

وأجرى مسؤولو الصحة اختبار الـ"بي.سي. آر" على أربعة أشخاص، بما فيهم نجل الزوجين، بعد اكتشاف إصاباتهم بالمتحور الجديد من كورونا، ومن المتوقع إعلان نتيجة الابن، غدًا الخميس، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الزوجين، اللذين تم تطعيمهما بالكامل، كانوا في زيارة إلى نيجيريا في الفترة ما بين 14 و23 نوفمبر.