الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أول 3 حالات إصابة بسلالة «أوميكرون» الجديدة

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون)، الأمر الذي أثار الكثير من المخاوف من إمكانية أن تؤدي السلالة الجديدة إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية - أن زوجين في الأربعينيات من العمر، يعيشان في مدينة إنتشون، غربي سول، وصديقهما، ثبتت إصابتهم بسلالة أوميكرون.
وأجرى مسؤولو الصحة اختبار الـ"بي.سي. آر" على أربعة أشخاص، بما فيهم نجل الزوجين، بعد اكتشاف إصاباتهم بالمتحور الجديد من كورونا، ومن المتوقع إعلان نتيجة الابن، غدًا الخميس، بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الزوجين، اللذين تم تطعيمهما بالكامل، كانوا في زيارة إلى نيجيريا في الفترة ما بين 14 و23 نوفمبر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن متحور «أوميكرون»

موسكو تدعو موظفي السفارة الأمريكية للمغادرة قبل 31 يناير

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

الرئاسة الفلسطينية: مخطط الاستيطان فى أرض قلنديا مرفوض ويدفع نحو التصعيد

5 ملايين رحلة سنويًا.. «المطار المشترك» خطوة إسرائيل للاستيطان في القدس (صور)