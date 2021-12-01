بوتين: سنتخذ إجراءات عسكرية مناسبة ردًا على استفزازات «الناتو»

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستتخذ إجراءات عسكرية- تقنية مناسبة ردًا على استفزازات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال بوتين، خلال مراسم اعتماد سفراء أجانب، اليوم الأربعاء: "إن موسكو ستؤكد تمسكها بعدم السماح بتوسع حلف "الناتو" شرقًا باتجاه الحدود الروسية.

وأضاف: "سنتخذ إجراءات عسكرية- فنية مناسبة، ولكن لسنا نحن من يهدد أحدًا، وهم يتهموننا بذلك"، مشيرًا إلى أن التهديدات تقترب من الحدود الروسية.

وشدد الرئيس الروسي على أن الدول الغربية تتجاهل قلق بلاده بشأن توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق، قائلًا: "إن روسيا تقترح بدء مفاوضات جوهرية لتحقيق ضمانات قانونية بعدم توسع الحلف شرقًا باتجاه حدودها".