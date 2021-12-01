«صيدلة حلوان» تنظم ورشة عمل عن الصيدلة النووية

عقدت كلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل بعنوان "الصيدلة النووية" تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد الكلية، وإشراف الدكتورة وفاء زغاري رئيس قسم الكيمياء الصيدلية.

واستضافت الورشة الدكتور تامر نصر أستاذ الكيمياء الصيدلية الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية، وتناولت الورشة دور الصيدلي في المؤسسات النووية مثل هيئة الطاقة الذرية، الاستخدام الآمن والفعال للمواد المشعة في التشخيص والعلاج، وتقنيات التعامل مع المواد المشعة، حساب وتحضير ومعايرة الجرعات الخاصة بالمرضي من المواد المشعة.

وقد أشار الدكتور ممدوح مهدي إلى أهمية تقديم الكليات تدريبات فنية تساعد في إكساب الطلاب مهارات إضافية تفتح لهم مجالات عمل جديدة.

وأضاف الدكتور سامح سرور أن مجال الصيدلة النووية أحد المجالات الواعدة في مصر ومصر تمتلك مصنع للنظائر المشعة في أنشاص يحتل المركز التاسع عالميا في حجم الإنتاج، ما يضفي أهمية على مثل هذه الدورات التي تعمل علي صقل مهارات طلاب الكلية في مجالات واعدة مثل الصيدلة النووية.

وفي سياق آخر، نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض جامعة حلوان، ورشة عمل عن الأزمات والكوارث وطرق التعامل معها، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، تحت إشراف الدكتورة بدرية عبدالشهيد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

وقامت بإلقاء الندوة الدكتورة أماني محمد سعد، القائم بعمل رئيس قسم تمريض صحة المجتمع، حيث تضمنت الورشة أساليب تحقيق معايير الأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وأهمية نشر ثقافة إدارة الأزمات والتوعية بمخاطرها وسبل التعامل معها حال وقوعها، وكذلك التخطيط لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية الكلية من الكوارث والأزمات، وكيفية وضع استراتيجيات لمواجهة الأزمات حال وقوعها في أحد مرافق الكلية، وضرورة التنبؤ بالأزمات ممكنة الحدوث في حرم الكلية ، وتحديد آليات للوقاية منها.

وتناولت الورشة التدريب على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات حال وقوعها، الارتقاء بمهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى مواجهة الأزمات والكوارث التي قد تحدث بالكلية، والعمل على الاهتمام باستكمال وتطوير الأجهزة والمعدات التى تستخدم فى مواجهة الأزمات والكوارث بأنواعها المختلفة، كما تضمنت أهمية التدريب المستمر على عمل السيناريوهات المختلفة لمواجهة الأزمات.