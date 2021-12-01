جامعة الفيوم تقيم احتفالية عيدالطفولة بكلية التربية للطفولة المبكرة

شهدت الدكتور صفاء أحمد محمد، عميد الكلية، احتفالية وحدة الروضة النموذجية "عصافير الجنة" بعيد الطفولة، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور إكرام علي مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سهام حجاج، مدير وحدة الأمومة والطفولة، والدكتور محمد محمود ناصر، مدير مركز الخدمة العامة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الأطفال، يوم الأربعاء.

في بداية الحفل تقدمت الدكتور صفاء أحمد محمد، عميد الكلية، بتهنئة الأطفال بأعياد الطفولة، متمنية لهم مستقبل واعد ومشرق، كما أعربت عن إعجابها بهذا التلاحم القوي، والترابط الوثيق بين الكلية والمجتمع المحيط، وهو ما يظهر جليًا في حرص الكلية على مواكبة الاحتفالات العالمية، ومن بينها احتفالات أعياد الطفولة، مؤكدة على استمرار دعم إدارة الجامعة للكلية في مختلف أنشطتها.

وأشارت الدكتور إكرام مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الاهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي سوف تحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم، كما أوضحت أن إدارة روضة كلية التربية للطفولة المبكرة كانت على وعي وإدراك كامل لأهمية الطفل، كجزء لا يتجزأ من المجتمع، مناشدة كافة الكوادر، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بمواصلة العمل بجهد حتى تكون روضة الكلية قدوة ونموذج يحتذى به في سائر الروضات.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية، وعروضًا مسرحية، وفقرة لكورال أطفال الروضة، يهدف إلى غرس قيم المواطنة لدى أطفال ما قبل المدرسة، كما قدمت الطالبات بعض الفقرات الغنائية، وحرص الأطفال على المشاركة بالفقرات الفنية.

وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في الحفل، والتقاط بعض الصور التذكارية.