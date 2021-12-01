المدن الجامعية بحلوان تعلن نتائج مسابقة للقرآن الكريم للطالبات

نظمت الإدارة العامة للمدن الجامعية مسابقة للقرآن الكريم لطالبات المدن، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ خالد ذكي، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وأن المسابقة تأتى في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعى الدينى لديهم ، حيث تهتم جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والدينية، التي تساهم في ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلاب.

وهنأ الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطالبات الفائزات، مؤكدًا أنهن مثالاً لزميلاتهن يحتذى به، مضيفاً أن هذه المسابقة تمت في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في استغلال طاقات الشباب ورفع روح التنافس الشريف بينهم والتحلي بجوانب الأخلاق الكريمة.

وجاءت نتائج المسابقة كالآتي: القرآن الكريم كاملاً: المركز الأول آمنة سر الختم عثمان، المركز الثاني إيمان سلامة يسن، المركز الثالث أروى أسامة محمد.

نصف القرآن الكريم: المركز الأول دعاء محمد جابر، المركز الثاني شيماء عيد عبد الحفيظ، المركز الثالث ياسمين رفيق محمد.

عشر أجزاء: المركز الأول ندا أحمد محمود، المركز الثاني هاجر عبد المنعم أحمد، المركز الثالث منة الله محمد أبو الفضل.

خمس أجزاء: المركز الأول حنان غالب حلمي، المركز الثاني مها إبراهيم خليل، المركز الثالث إسراء محمد محمد.

وتولى تحكيم المسابقة الشيخ هشام رمضان مسؤول الإرشاد الديني والدعوة بجامعة حلوان، الشيخ عبد الله فتحي عثمان إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، الشيخ عبد الله عمر عبد الحميد إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.