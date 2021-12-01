الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة العالمية»: الوقت مبكر حول الحاجة للقاح جديد لمتحور «أوميكرون»

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات الحالية أثبتت فعاليتها في مواجهة التحورات السابقة من فيروس كورونا.

وأوضح أن الوقت مبكر للوقوف حول الحاجة للقاح جديد لمتحور "أوميكرون"، ولا مانع من الدمج بين اللقاحات.

وأشار إلى أن الدراسات مستمرة للوقوف حول تأثير متحور الجديد والوقوف على مدى فعالة اللقاحات في مواجهة متحور "أوميكرون" ولكن مازلنا نشدد ان اللقاحات تخفف من دخول المستشفيات.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل اى حالات وفاة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأضاف البيانات الأولية لدى منظمة الصحة العالمية والواردة من جنوب افريقيا تشير إلى سرعة انتشار المتحور الجديد، لافتة إلى أن تلك البيانات تستند على معدلات دخول المستشفيات. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لاستعراض أحدث مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط، والمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 639 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 297536 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 949 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 358578 من ضمنهم 297536 حالة تم شفاؤها، و20474 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح

الصحة العالمية اللقاحات الحالية مواجهة التحورات الوقت مبكر لقاح جديد لمتحور أوميكرون الدمج بين اللقاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن متحور «أوميكرون»

موسكو تدعو موظفي السفارة الأمريكية للمغادرة قبل 31 يناير

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

الرئاسة الفلسطينية: مخطط الاستيطان فى أرض قلنديا مرفوض ويدفع نحو التصعيد

5 ملايين رحلة سنويًا.. «المطار المشترك» خطوة إسرائيل للاستيطان في القدس (صور)