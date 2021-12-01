«الصحة العالمية»: الوقت مبكر حول الحاجة للقاح جديد لمتحور «أوميكرون»

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات الحالية أثبتت فعاليتها في مواجهة التحورات السابقة من فيروس كورونا.

وأوضح أن الوقت مبكر للوقوف حول الحاجة للقاح جديد لمتحور "أوميكرون"، ولا مانع من الدمج بين اللقاحات.

وأشار إلى أن الدراسات مستمرة للوقوف حول تأثير متحور الجديد والوقوف على مدى فعالة اللقاحات في مواجهة متحور "أوميكرون" ولكن مازلنا نشدد ان اللقاحات تخفف من دخول المستشفيات.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل اى حالات وفاة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وأضاف البيانات الأولية لدى منظمة الصحة العالمية والواردة من جنوب افريقيا تشير إلى سرعة انتشار المتحور الجديد، لافتة إلى أن تلك البيانات تستند على معدلات دخول المستشفيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لاستعراض أحدث مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط، والمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 639 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 297536 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 949 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 358578 من ضمنهم 297536 حالة تم شفاؤها، و20474 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح