الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عوض تاج الدين في ندوة علمية عن كورونا بالجامعة الألمانية بالقاهرة

الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالقاهرة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجهورية لشئون الصحة والوقاية، حرص القيادة السياسية على الصحة العامة للمواطنين، ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا في مصر، مشيراً إلى أن تجربة مصر في علاج فيروس كورونا كانت تجربة رائدة بكل مكوناتها، قادتها وزارة الصحة  بكوادرها الطبية وتعاملت بخبرة كبيرة جدا،إضافة إلى تلقيها دعم الحكومة و الوزارات وكافة الهيئات الطبية.

جاء ذلك خلال الندوة  العلمية التى عقدت بكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس  استضافت فيها الدكتور محمد عوض تاج الدين، وجاءت حول الوضع الوبائي الحالى  لفيروس كورونا المستجد في مصر وآخرما توصلت اليه  منظومة تلقى اللقاحات وطرق التعامل مع كل الحالات الطارئة  فى كل الأحوال.

كما أكد تاج الدين خلال حواره أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) متوفرة في مصر، وتجرى حالياً دراسة لتطعيم الأطفال ضد كوفيد المستجد، وأن الدولة المصرية تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن، وأعلن عن بدء هيئة الدواء المصرية فى إجراء التجارب السريرية لإنتاج لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا.

وخلال حواره مع الحضور، أوضح أن مجلس الوزراء، قرر منح الجرعة الثالثة "المعززة " لـ لقاح فيروس كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفرق الطبية ، وعن أثار تلقى المصل، قال إن معظم الآثار الجانبية المبلّغ عنها والناتجة عن لقاحات كوفيد-19 كانت طفيفة إلى متوسطة تزول من تلقاء نفسها في غضون بضعة أيام، ويتم مراقبة اللقاحات بشكل مستمر لرصد الآثار السلبية النادرة.

شهدت فاعليات اعمال الندوة مشاركة الاستاذ الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة وادار حوارها  الأستاذ الدكتور محمد العزيزى عميد الكلية –  ونسق اللقاء الاستاذ الدكتور  رشا حنفي نائب العميد لشئون الطلاب و السفيرة نهاد زكرى مسئول تخطيط السياسات الدولية   بالجامعة و الدكتور احمد منصور ، وشهدت الندوة حضور أعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية كما تم اذاعتها في بث مباشر في الحرم الجامعي.

يعد الاستاذ الدكتور عوض تاج الدين  وزير الصحة والسكان الأسبق - من أفضل الاطباء  ذى باع طويل فى مجال علاج الامراض الصدرية  ، كما تقلد العديد من المناصب  الجامعية وحصل على عدة جوائز  محلية ودولية منها جائزة سليمان أباظة من الجمعية الطبية المصرية لأمراض الصدر وميدالية تذكارية للتميز في دبلوم أمراض الصدر والتدريب في مصر عام 1972 وجائزة الطبيب المثالي لجامعة عين شمس وشهادة تقدير ودرع نقابة الأطباء المصرية 1984-1990 وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2006.

كما حصل على درع وشهادة تقدير وتكريم من منظمة الصحة العالمية لدوره الكبير والمميز في القضاء على مرض شلل الأطفال في مصر ، والمساهمة في مكافحة الأمراض في الدول الأخرى ، والمساهمة في حملات وقوانين الحد من التدخين في مصر والعالم.

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