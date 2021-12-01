الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

‏الصحة السعودية: ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة «أوميكرون»

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

شددت وزارة ‏الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، على ضرورة ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار  أوميكرون.

وأفادت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، بتحديد المخالطين للحالة الأولى من أوميكرون التي أعلن عنها في وقت سابق لمواطن قادم من دولة في شمال إفريقيا.

وأوضح المتحدث لوزارة الصحة محمد عبدالعالي، في مؤتمر صحفي، أن عدم التحصين من كورونا يزيد من فرص ظهور المتحورات.

كما دعا إلى الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار كورونا.

وأوصى أيضاً بأخذ جرعة معززة من اللقاح لمن استكمل 6 أشهر على أخذ الجرعتين الأساسيتين.

وحذر من الانجراف وراء الشائعات والأمور المضللة المتعلقة بالمتحورات أو اللقاحات وقيمتها وأهميتها لسلامة الجميع.

وأكد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وأكد مصدر في الوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

كما شدّد على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

كذلك، أكد أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا والسلالات المتحورة في المملكة بشكل مستمر، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس، وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

السعودية أوميكرون الاماكن ضروي مواجهة

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