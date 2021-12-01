«تجديد الباقة».. عميل يتعدى على موظف شركة اتصالات بالضرب في أوسيم

ألقت مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على عميل تعدى على موظف في إحدى شركات الاتصال بالضرب والتسبب في إصابته.

وقال الموظف في محضر الشرطة إن العميل جاء إلى فرع إحدى شركات الاتصالات بأوسيم، بسبب إيقاف باقة التليفون المحمول، وأنه تجاوب معه وأسرع في حل المشكلة، وبعدها فوجئ به يرفض دفع قيمة الخدمة للشركة، وحاول الانصراف من الفرع، فاعترضه الموظف وطلب منه أن يمتثل له ويدفع قيمة الخدمة التي قدمها له؛ لأنها مستحقات للشركة وأصبحت مديونية على الموظف الملزم بتوريدها وإلا سوف يتحمل قيمتها من راتبه.

وأضاف الموظف أن العميل تمسك برفض دفع قيمة الباقة للشركة، وعندما وقف الموظف على باب الشركة ومنعه من الخروج حتى تصل الشرطة اعتدى عليه بالضرب فتسبب في إصابته بكدمات متفرقة في وجه.

وانتقلت قوة من مركز شرطة أوسيم أشرف عليها المقدم أحمد فرحات رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.