تجديد حبس سائق انتحل صفة موظف بالشهر العقاري بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين وانتحال صفة موظف بالشهر العقاري والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بحجة إنهاء لهم الإجراءات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية قيام سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على أحد مكاتب الشهر العقارى بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، منتحلاً صفة أحد موظفى الشهر العقارى بذات المكتب وقيامه بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إنهاء مصالحهم "خلافاً للحقيقة" والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات إستخراج التوكيلات المختلفة لهم من المكتب المشار إليه وعدم قيامه بالوفاء بذلك وعدم رده المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين.

وعلى الفور تم التوصل لإحدى المجنى عليهم وتبين أنها صاحبة مركز للخدمات الحكومية، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والتى قررت قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات إستخراج العديد من التوكيلات الخاصة بالمواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور والقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.