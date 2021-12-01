بعد منع دخولهم.. «التعليم» تطالب المعلمين والإداريين بسرعة التطعيم ضد كورونا

طالب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، جميع المعلمين والإداريين الذين لم يتلقو لقاح كورونا حتى الآن، بسرعة التسجيل والتطعيم باللقاح، خاصة بعد تنفيذ قرار منع دخول غير الملقحين وظهور متحور كورونا “أوميكرون”.

وأكد حجازي، في تصريحات له، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع موقف المعلمين من التطعيم بلقاح كورونا أولا بأول.

وقال حجازي، إنه تم التشديد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع أي معلم أو إداري غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المدارس والمنشآت التعليمية.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن هناك تعليمات مشدد من الوزارة بتنفيذ القرار، وتابع سيتم محاسبة المسؤول الذي لم ينفذ القرار أو يتهاون في تنفيذه.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التشديد على جميع مديري المدارس بمنع أي ولي أمر لم يتلق لقاح كورونا من دخول المدرسة.

وكشف المصدر أن شهادة التطعيم المختومة من وزارة الصحة والسكان يكتفي بوجود صوره منها على الهاتف المحمول حتى يتم السماح بدخول المدارس والمنشآت التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (1514541) بنسبة 95%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (55486) بنسبة 3%، من إجمالى (1597640) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (27613) بنسبة 2%، بينهم من لديه مانع طبي من تلقي اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.