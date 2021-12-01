«القومي للمرأة» ينظم المرحلة الأولى من «التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة»

نفَّذ المجلس القومي للمرأة، المرحلة الأولى للمعسكر الخامس لمنهج التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة لـ٣٠ أسرة مقسمين إلى ثلاث مجموعات من محافظة الإسكندرية من أحياء (غيط العنب - بشاير الخير) وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة "ويل سبرنج" في إطار "برنامج رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين"، والذي يهدف لتغيير المفاهيم السلبية والتمييزية خاصة داخل الأسرة، وكذلك تشجيع مشاركة الرجال والفتيان في أعمال الرعاية والأعمال المنزلية حفاظًا ودعمًا للعلاقات الأسرية السليمة والصحية، وتشجيع تبني ممارسات تنشئة الأطفال التي تعزز من تساوي الحقوق لكل من الفتيات والفتيان.

ونفَّذ البرنامج، مدربين من الأمانة العامة بالمجلس من بينهم؛ نهى مرسي، مدير عام اللجان وشيرين محمود، مدير إدارة الأزمات، وسامح عشاوي، بالمكتب الفني، وعدد من المدربين المتخصصين.

ويحتوي البرنامج التدريبي في المرحلة الأولى على عدة موضوعات حول مفاهيم والتوقعات والتساؤلات عن التنشئة المتوازنة وفهم الفروق بين الجنس والنوع الاجتماعي من حيث الأدوار والمسؤوليات ومفاهيم السلطة والحقوق داخل الأسرة، وأيضًا ضم جلسة حول العواطف والمشاعر الإنسانية وكيفية التعرف عليها وإدارة التوتر والغضب وطلب المساعدة في حالة الاحتياج.

وأشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، بقرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتوجيه قطاع الخدمات الطبية التابع للوزارة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر ومحافظتي الإسكندرية وأسيوط، وذلك ضمن حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وعبَّرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بهذا القرار الذي يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في دعم المرأة، ويؤكد الدعم والمساندة الدائمة من وزارة الداخلية للمرأة المصرية، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية لها والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة في مجال الرعاية الطبية.

