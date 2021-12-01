استقرار الحالة الصحية للطفلين ضحيتي الطعن من والدهما في الوراق

استعلمت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، عن ضحايا حادث طعن موظف لزوجته وأبنائه والقفز من شرفة المنزل عقب تعديه عليهم، وتبين استقرار الحالة الصحية للطفلين المصابين ، ومغادرتهم المستشفى.

وطلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول واقعة إصابة موظف لزوجته وابنيه وقفزه من شرفة منزله، بسبب خلافات زوجية بمنطقة الوراق، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، كما طلبت تقرير طبى وافً حول حالة المصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

كان لقي موظف مصرعه بعدما ألقى بنفسه من شرفة عقار في الوراق عقب تعديه على زوجته ونجليه بسلاح أبيض، وتم نقل المتوفى الى مستشفى إمبابة العام، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى آخرى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرف عملية النجدة، بلاغا بوصول معلمة، 34 سنة، للمستشفى مصابة بطعنة شبه نافذة بالصدر، وبصحبتها ابنيها مصابين بطعنات وكسور، حيث أسفرت التحريات عن أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وانتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة وتبين أنه وراء الحادث زوج المجنى عليها، وعقب ارتكابه الواقعة قفز من شرفة العقار وتوفى ونقل الى المشرحة، فيما تم نقل زوجته ونجليه المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.