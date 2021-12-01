الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط: منع دخول المواطنين المصالح الحكومية بدون شهادة تلقي اللقاح

محافظ دمياط
محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه و اعتبارًا من اليوم ، تم البدء في تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول المواطنين إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة الا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا او تقديم شهادة تثبت سلبية نتيجة التحليل PCR.

وأشارت "المحافظ" الى أنه تم التشديد على كافة الجهات والوحدات المحلية والمنشآت الخدمية بالمحافظة بتطبيق هذا القرار، مضيفة إلى أنه تم تطبيق قرار منع دخول اى موظف إلى مقر عمله الا بعد تقديم شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، منذ منتصف نوفمبر الماضي، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

فيما وقد ناشدت "الدكتورة منال عوض "المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان والتوجه إلى المقرات المخصصة لتلقى اللقاح.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط كورونا

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