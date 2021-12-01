نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة بقري مركز ناصر

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بقرية أشمنت المقام على مساحة 560متر ،ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،وحدة محلية ،مكتب تموين شهر عقاري.

وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إتشاؤها،وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان،لتقديم الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى،بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع.

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم الأربعاء"لمركز ناصر،لمتابعة سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتطوير القرى"،ورافقه خلالها على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر،وذلك في إطار تكليفات المحافظ "د.محمدهاني غنيم"بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها ،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

كما تابع" حبش" أعمال إنشاء المجمع الزراعي والذي يتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى،وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين وتوابعها ، حيث تتواصل أعمال حفر الأساسات ، في المجمع الذي يشرف على إنشاؤه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن 6 مجمعات زراعية يجري إنشاؤها بقرى( الحمام ، بني عدي ، دنديل ، دلاص ، بهبشين بجانب أشمنت).

وتضمنت الزيارة تفقد نائب محافظ بني سويف لسير العمل في مشروع الصرف الصحي باشمنت ،واستمع لموجز عن الأعمال التي تم تنفيذها،والتي وصلت إلى 48 % من الشبكات و10 % لمحطة الرفع،والتي من المقرر أن ربطها على محطة الميمون ومنها إلى محطة المعالجة بأبوصير الملق ، حيث يتم تنفيذ المشروع ضمن 14 مشروعا جار إنشاؤها بقرى مركز ناصر في قطاع الصرف الصحي.