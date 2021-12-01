محافظة القاهرة تطبق منظومة النظافة الجديدة بحى المرج شرق العاصمة

أعلنت محافظة القاهرة، تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحى المرج شرق القاهرة، وتسلمت شركة "انفيرومستر" المسئولة عن النظافة شرق القاهرة، شوارع الحى، لبدء تفعيل منظومة الجمع السكنى، وذلك بعد تطبيقها في أحياء مصر الجديدة والنزهة وعين شمس، وحى السلام أول، والسلام ثان، والمطرية ومدينة نصر، وبدأت العمل برفع المخلفات التاريخية واستبام محطات النظافة، وتنظيف الشوارع وتطبيق منظومة الجمع السكنى، تحت إشراف الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وأشارت المحافظة الى تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة لتولى مسئولية أعمال النظافة بهم، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع متابعة أعمال الشركتين، بالتعاون مع الأحياء.

وبدأت هيئة النظافة تسليم الأحياء تباعا للشركتين، ليتم البدء بحى مصر الجديدة ثم مدينة نصر، ثم المطرية وباقى الأحياء تباعا بالمنطقة الشرقية.

ومن جهته شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لإنجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إعتبارًا من صباح اليوم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم حيث لم يسمح بدخول أى مواطن لديوان عام المحافظة إلا بعد إبراز ما يثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين ، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع العاملين بالديوان العام قد تلقوا اللقاحات اللازمة ضد الفيروس تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.