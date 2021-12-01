عاطل يطعن سائقا بسبب أولوية تحميل الركاب بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على عاطل قام بطعن سائق بسبب أولوية تحميل الركاب بالعمرانية.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى والقبض علي المتهم و تم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين سائق وعاطل داخل أحد الشوارع، بسبب أولوية تحميل الركاب، تطور الأمر واستخدم خلالها العاطل سلاح أبيض (مطواة)، وأحدث إصابة السائق.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع الغرب تبين بوجود مشاجرة بشارع ترعة الزمر بنصر الدين، وبالفحص تبين المشاجرة بين سائق يبلغ من العمر 34 عامًا له معلومات جنائية، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وعاطل 47 سنة، مسجل خطر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، والرائد هاني عجلان معاون اول مباحث قسم العمرانية والنقيب أحمد العمدة معاون المباحث إلقاء القبض على المتهم وبمناقشة المتهم أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية والعقيد محمد الجوهري وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أدلى بأن سبب الخلافات على أولوية تحميل الركاب، تم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.