الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصلاح كسر خط طرد أبوخرص ــ مركز أبوتيج بأسيوط بدون قطع المياه

إصلاح خط مياه
إصلاح خط مياه

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي ( 500مم ( GRP  بقرية أبوخرص التابعة لمركز أبوتيج والخاص بمحطة رفع صرف صحي أبوخرص والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتم استلامها بصورة مبدئية الأشهر الماضية، وذلك نظرا  لحدوث كسر نتيجة أعمال حفر بالحفار التابع للوحدة المحلية عن طريق مقاول ؛ ليتوجه فريق الصيانة بالشركة لاحتواءالموقف.

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وتابع  اللواء أركان حرب المهندس هشام درة ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة  الحدث من موقعه على الطبيعة ، مشدداً على  أهمية  التعامل مع الموقف بكل دقه وسرعة.

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وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل متخصص ومدرب على التعامل مع ذلك النوع من الكسور والدفع بسيارات الكسح وتجهيز معدات الشركة اللازمة لأعمال الحفر فضلا عن عدد (١) وصلة ماسورة قطر 500 مم GRP،  وعدد (2) جيبولت 500 مم، لإحتواء الموقف والتمكن من الإصلاح دون الاضطرار لقطع المياه وإعادة ضخ المياه للمواطنين بعد الاصلاح.

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ونوه "درة" على فريق العمل بوضع قرار غلق المياه الحل الأخير من ضمن عدة حلول وبدائل للإصلاح لعدم تأثر المواطنين بالكسر حرصا من الشركة على تقديم أعلى مستوى من الخدمات التى تعد بمثابة مؤشرات للنجاح.

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وصرح انه تم الانتهاء من الاعمال فى التوقيت المحدد طبقا للمخطط لوقت الاصلاح المتوقع واشاد سيادته بسرعة الاداء و سرعة اتخاذ القرار لانهاء الاعمال على اتم وجه دون قطع المياه.

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وناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

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سيارات الوادي الجديد اسيوط الصرف الصحي مياه اسيوط العضو المنتدب اركان حرب القومية لمياة الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

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