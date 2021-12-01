الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من معهد السياحة إلى المهرجانات.. «سوستة» يثير الجدل وحلمى بكر:"عبث كبير"

يوسف سوستة
يوسف سوستة

أثار مهرجان «شيماء» جدلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.

مقطع الفيديو المتداول للمهرجان، يظهر فيه شاب ينادي طوال مدة المقطع عن “شيماء” ليعتقد كل من يشاهده إنه إسمًا لفتاة يرتبط بها، ليكتشف المشاهد فى نهاية المقطع أن شيماء ما هى إلا «بطة» وليست فتاة.

صاحب مهرجان «شيماء»

بطل مقطع الفييديو الذي صُنف على أنه مهرجان يدعى «يوسف سوستة» وهو شاب فى الـ23 من عمره من منطقة عين شمس،  ويدرس في معهد سياحة وفنادق.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فإن «سوستة» من ضمن مشاهير المهرجانات فى منطقته، ويقوم بعمل فيديوهات دائمًا ويقوم برفعها على قناته بموقع اليوتيوب.

من هو يوسف سوستة 

وقال "يوسف سوستة" إنه يعمل فى مجال المهرجانات منذ 5 سنوات ماضية، ويرى نفسه من أفضل وأشهر مطربي المهرجانات على مستوى جمهورية مصر العربية مثل حسن شاكوش وحمو بيكا وغيره.

 وفى تصريحات له، أكد أنه لن يتخلى عن حلمه فى الغناء، قائًلا:"بغني ألوان كتير ونفسي أبقى مشهور زي مطربي المهرجانات".

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وتعرض سوسته للعديد من الانتقادات كان أبرزها من حلمى بكر، عقب تداول الفيديو لمهرجان شيماء قائلًا: “عبث كبير”.

وتعليقًا على تصريحات “سوسته” عبر صفحات التواصل الاجتماعي،  قال بكر:" هذا الأمر ما هو إلي تهريج وجرم في حق الفن والغناء".

إلكتروني مهرجان سياحة وفنادق السوشيال ميديا حمو بيكا من هو يوسف سوستة صاحب مهرجان شيماء مهرجان شيماء شيماء

رئيس التحرير

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