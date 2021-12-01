الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط سور كورنيش الإسكندرية وإصابة فتاة بسبب الطقس السيئ

اصابة فتاة بسبب انهيار
اصابة فتاة بسبب انهيار جزء من سور الكورنيش

تسببت موجة الطقس السيئ، التي تضرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في إصابة فتاة عشرينية بطريق الكورنيش، ونقلها إلى أحد المستشفيات.

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اصابة فتاة بسبب انهيار جزء من سور الكورنيش

وقالت شاهدة عيان لـ«الدستور»، إن الفتاة تعرضت لكسر في الساق أثناء جلوسها على سور الكورنيش بمنطقة لوران، إثر سقوط السور بها دفعة واحدة بسبب الرياح.

وأشارت إلى أن تحركها في تلك اللحظة، كان نجاة لها من إصابة أصعب، حيث كان يمكن سقوط السور بها وهي جالسة ما كان من الممكن أن يتسبب لها في أذى أكبر، لافتة إلى أن الإسعاف وصلت إلى مكان الواقعة ونقلت الفتاة لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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اصابة فتاة بسبب انهيار جزء من سور الكورنيش

تتعرض محافظة الإسكندرية، اليوم، لموجة من الطقس السيئ، وارتفاع أمواج البحر بطريق الكورنيش.

 

محافظة الاسكندرية إصابة فتاه عشرينية الطقس السيء سقوط السور الأرصاد الجوية التدابير والاستعدادات

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