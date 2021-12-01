وسط إجراءات احترازية.. بنك ناصر يبدأ صرف معاشات ديسمبر

بدأ بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر، اليوم الأربعاء.

وأكد البنك عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البنك إلى أنه تم إطلاق اسم "حاضر" على التمويلات الشخصية بالبنك لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة.

وأكد البنك أن التمويلات الشخصية من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما.

أما عن شروط وإجراءات الحصول على التمويل فهى:

-أن تكون بضمان المعاش أو المرتب.

- سداد التمويل في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.

- السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض.

- يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عاما بشرط وجود ضامن.

-صورة من بطاقة الرقم القومي.

-صورة الرقم التأميني.

-التعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك.

- فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

وأكد البنك أنه يتم التوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفية والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفردت بها بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة.