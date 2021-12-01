«REN 21» تختاز الزميل عمرو خان للمشاركة فى وضع تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة 2022

اختارت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين REN 21 و مقرها باريس الزميل عمرو خان مسئول ملف الطاقة بجريدة الدستور للمشاركة فى إصدار تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة الجديدة و المتجددة لعام 2022.

وقالت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين REN 21 في بريد إليكتروني أن اختيار الزميل عمرو خان جاء بعد قطع شوط طويل من التواصل مع الشبكة فى جمع البيانات الخاصة بالحالة العالمية بمصادر الطاقة الجديدة و المتجدة خلال عامى 2020 – 2022 ، موضحة ان مشاركة الزميل تتمثل فى وضع تقرير عن الحالة الخاصة بمصادر الطاقة الجديدة و المتجددة فى منطقة مصر و شمال افريقيا ، فضلا عن المساهمة فى وضع سياسات استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة على مستوى العالم.

وتخصص الزميل عمرو خان في شؤون الطاقة منذ 10 سنوات، وألتحق بكلة الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة في العام 2019 ليدرس العلوم السياسية و الاقتصاد الافريقي، وهو الأن باحث و طالب ماجستير.

و يعد تقرير شبكة سياسات الطاقة الجديدة و المتجددة الدولية للقرن الـ 21 ، مرجعية للحكومات فى وضع سياسات استخدامات الطاقة الجديدة و المتجددة لخطط التنمية المستدامة و قضايا التغير المناخي و خفض الانبعاثات الكربونية للوصول الى الصافي الصفري بحلول عام 2050 .