الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«REN 21» تختاز الزميل عمرو خان للمشاركة فى وضع تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة 2022

الزميل عمرو خان
الزميل عمرو خان

اختارت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين REN 21 و مقرها باريس  الزميل عمرو خان مسئول ملف الطاقة بجريدة الدستور للمشاركة فى إصدار تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة الجديدة و المتجددة  لعام 2022.

وقالت شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين REN 21  في بريد إليكتروني أن اختيار الزميل عمرو خان جاء بعد قطع شوط طويل من التواصل مع الشبكة فى جمع البيانات الخاصة بالحالة العالمية بمصادر الطاقة الجديدة و المتجدة خلال عامى 2020 – 2022 ، موضحة ان مشاركة الزميل تتمثل فى وضع تقرير عن الحالة الخاصة بمصادر الطاقة الجديدة و المتجددة فى منطقة مصر و شمال افريقيا ، فضلا عن المساهمة فى وضع سياسات استخدام الطاقة الجديدة و المتجددة على مستوى العالم.

وتخصص الزميل عمرو خان في شؤون الطاقة منذ 10 سنوات، وألتحق  بكلة الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة في العام 2019 ليدرس  العلوم السياسية و الاقتصاد الافريقي، وهو الأن  باحث و طالب ماجستير.

و يعد تقرير شبكة سياسات الطاقة الجديدة و المتجددة الدولية  للقرن الـ 21 ، مرجعية للحكومات فى وضع سياسات استخدامات الطاقة الجديدة و المتجددة لخطط التنمية المستدامة و قضايا التغير المناخي و خفض الانبعاثات الكربونية للوصول الى الصافي الصفري بحلول عام 2050 . 

Screenshot_4
Screenshot_4

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

الصحة العالمية: لا نعرف الكثير عن متحور «أوميكرون»

موسكو تدعو موظفي السفارة الأمريكية للمغادرة قبل 31 يناير

التحقيق مع صاحب محل تعدى على سيدة بسبب خلافات جيرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

الرئاسة الفلسطينية: مخطط الاستيطان فى أرض قلنديا مرفوض ويدفع نحو التصعيد

5 ملايين رحلة سنويًا.. «المطار المشترك» خطوة إسرائيل للاستيطان في القدس (صور)