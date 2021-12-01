فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، خاصة في الأغوار، واعتبرتها جريمة تطهير عرقي.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، أن الاحتلال يشن حربه المتواصلة هذه في الأغوار، ومنطقة جنوب نابلس، ومسافر يطا بالخليل، وغيرها، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لأبناء شعب فلسطين الذين يخضعون لبطش الاحتلال وتنكيله.

وطالبت الوزارة مؤسسات الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها أمام انتهاكات دولة الاحتلال المتكررة، بحق الأرض الفلسطينية، وسلب حقوق أبناء شعب فلسطين ومحاولات تدمير مستقبل أجياله.

وبينت الوزارة أن استيلاء سلطات الاحتلال على أراضٍ فلسطينية واسعة في منطقة جنوب نابلس، خاصة بلدتي قريوت والساوية، يهدف إلى تعميق الاستيطان في المنطقة، وربط البؤر الاستيطانية بعضها بعضا، ولتكريس تحويل الضفة إلى مناطق معزولة غارقة في محيط استيطاني على طريق ضمها لدولة الاحتلال.