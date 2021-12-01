وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركتيّ «IGMAN« و«TRB» البوسنيتين

التقى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN d.d. Konjic البوسنية، وMirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة "TRB" البوسنية بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات العسكرية، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" ضمن فعاليات يومه الثالث.

صرح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك المقترحة مع الشركتين البوسنيتين فى مجال التصنيع العسكري، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بالمشاركة بمنتجات عسكرية جديدة في "EDEX 2021" من بينها أنواع جديدة الذخائر كما تشارك بمنتجات مثل (سينا 200، ST 500، رادار ثنائي الأبعاد، رشاش متعدد)، كما أكد أن كل الجهات المصرية المشاركة في المعرض حريصة على التكامل معاً ليخرج بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها.

وأشار الوزير مرسي إلى أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع ممثلي شركة TRB البوسنية حيث التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي أحد ممثلي الشركة خلال مشاركته بمعرض الدفاع الدولي بأبو ظبي في فبراير الماضي لبحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، مشدداً على أهمية تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي على أرض الواقع.

أعربت السيدة Mirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة "TRB" البوسنية عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى خاصةً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة علاوةً على دورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مشيدةً بما اتطلعت عليه من معروضات الوزارة من ذخائر وأسلحة وعربات مدرعة، مشددةً على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لإرساء دعائم الاستقرار فى المنطقة، لافتةً إلى أن "EDEX 2021" كان واحداً من 3 معارض دولية للصناعات الدفاعية حرصت الشركة خلال هذا العام على المشاركة بها نظراً لتميزها وثقلها.

من جهته، أكد Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN البوسنية على تطلعه من خلال مشاركة الشركة بالمعرض إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركات المصرية وخاصةً شركات الإنتاج الحربي والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الصناعات العسكرية من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وأشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "EDEX 2021" يمثل فرصة هامة للوزارة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية فى مجال التصنيع العسكري إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى هذا المجال.