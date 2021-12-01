الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يُداهم مصانع ومخازن المنتجات المغشوشة بالإسماعيلية

الأمن
الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع غير مرخص يتم خلاله إنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبط مصنع ملحق به 3 مخازن غير مرخصة لتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية، كما تم ضبط المدير المسئول عنه. 

وبلغ إجمالي المضبوطات "162٫3 طن مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات إنتاج زراعي عبارة عن "مبيدات – أسمدة – مخصبات زراعية" مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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