مصرع عامل وطفل وإصابة 10 آخرين في 5 حوادث بالمنيا

لقي عامل وطفل مصرعهما، فيما أصيب 10 أشخاص آخرين في 5 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المنيا .

تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا ، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع عامل وطفل، وإصابة 10 آخرين في 5 حوادث طرق بالمحافظة، بينها تصادم سيارة رقم 3762 ن ع ج ربع نقل، بأخرى رقم 6237 ن ت س ملاكي «تمناية»، بـ طريق الصعيد الزراعي السريع ، شمال قرية اطسا بمركز سمالوط شمال المنيا، بسبب السرعة، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الصعيد الزراعي أمام كوبري المنصورة بمدينة المنيا.

وأصيب شخص في حادث انقلاب توك توك شرق محطة بني مزار، ومصرع عامل في حادث تصادم دراجة بخارية بمكروباص بطريق كفر المغربي، ومصرع طفل دهسته سيارة بأحد شوارع مدينة العدوة .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة والمركزية لتلقي العلاج، والتحفظ على جثامين الضحايا والسيارات، تحت تصرف النيابة العامة .