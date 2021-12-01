الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تعلن عزمها إرسال فريق دعم طبي إلى جنوب السودان

جنوب السودان
جنوب السودان

أعلنت كوريا الجنوبية عزمها إرسال فريق دعم طبي إلى جنوب السودان لدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية ـــ في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن الحكومة الكورية الجنوبية ستعلن عن تعهدها بالمساهمة في تعزيز القدرات الطبية والحجر الصحي لعمليات حفظ السلام في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام المقرر عقده في سول عبر الإنترنت خلال يومي 7 و8 من هذا الشهر.

إرسال فريق دعم طبي إلى جنوب السودان
وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ فريق الدعم الطبي الاضطلاع بمهمته في جنوب سودان كعضو في وحدة "هانبيت" بعد التشاور مع الأمم المتحدة.. مشيرا إلى مضي الحكومة الكورية والاتحاد الإفريقي قدما في خطة لبناء مركز تدريبي لرعاية العاملين في المجال الطبي، وإرسال أفراد طبيين عسكريين لتدريب الكوادر الطبية إلى المركز بعد اكتمال بنائه، وبالإضافة إلى ذلك، ستزيد الحكومة عدد ضباط الشرطة الذين تم إرسالهم إلى جنوب السودان للرد على الجرائم الإلكترونية، وستعقد دورة تدريبية للأمم المتحدة للنساء العسكريات في كوريا الجنوبية من أجل زيادة مشاركة النساء في عمليات حفظ السلام.

تقديم المساعدات الإنسانية 
يذﻛﺮ أن كوريا الجنوبية أرسلت عناصر وحدة "هانبيت" إلى جنوب السودان منذ عام 2013، بصفتها عضوًا في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتدعم وحدة "هانبيت" البالغ قوامها حوالي 300 جندي إعادة بناء الطرق والمطارات التي دمرتها الحرب الأهلية وتقديم المساعدات الإنسانية مثل حماية اللاجئين وتوفير مياه الشرب وتقديم الرعاية الطبية في جنوب السودان.

سول حفظ السلام جنوب السودان كوريا الجنوبية

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