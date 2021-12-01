تأجيل قضية «استعراض عبدة الشيطان» لـ8 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنح مركز ميت غمر، برئاسة المستشار أحمد المسلمي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر قضية «استعراض عبدة الشيطان»، لجلسة ٨ ديسمبر الجاري، للإعلان للدعوة المدنية وسداد الرسم.

وحملت القضية رقم ١٢٥٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر، والمتهم فيها كل من أحمد أشرف السنطاوي ١٧ سنة ،طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، والسعيد العربي الزلمة، ١٩ سنة، ويعمل نقاش ، وجمال محمد ميسرة، ٢١ سنة، عامل (دي جي).

وجاء قرار التأجيل لادعاء الحاضر، من أحد ورثة المجني عليها الأولى، المتوفاة ميادة إيهاب، والتي لقيت مصرعها أثناء احتفال حفل زفاف؛ بسبب طفاية حريق ارتطمت وبها، وادعي مدنياً بمبلغ ١٥ ألف وواحد جنيه، علي سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهمين جميعًا.

ترجع أحداث الواقعة بتاريخ ٢٥ يونيه ٢٠٢١ ، وأثناء حفل نقل الأثاث الخاص بالعروسين بشقيقة المتهم السعيد العربي الزلمه، بقرية أتميده مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، قام كل من المتهمين سالفي الذكر وآخرين، بإقامة حفلة داخل القرية، وأعدوا للاحتفال طفايات حريق، واسطوانات غاز، ورسومات ترمز لأوجه الشياطين وغيرها غير معلوم، في مشهد عبثي غير متعارف عليه بالمجتمع المصري ، حيث قام المتهمين وآخرين، بعمل استعراض بطفايات الحريق، خالعين ملابسهم، وقاموا بالرقص الهستيري، مستخدمين طفايات الحريق.

مما أدي إلي تطاير أحدي الطفايات الحريق، أثناء اللهو بها ، ونتج عن ذلك حدوث إنفجار، أدى إلى اندفاع الاسطوانه وتطايرها، وعدم قدرة للسيطرة عليها، واصطدمت بالمجني عليهن ، وإصابة كل من ، ميادة إيهاب مصطفي ٢١ سنة الطالبة بكلية الآداب، أثناء تواجدها بأحد منازل أصدقائها بالقرب من احتفالات الزفاف المطلة على حفل نقل الأثاث، مما أدي إلي حدوث إصابات خطيرة، بالرأس ، وكدمات بالعين اليمني واليسرى، انتقلت علي أثرها الي مستشفي دقادوس العام بمركز ميت غمر، لإجراء عدد من الجراحات ، حتي لقت مصرعها متأثرة بتلك الإصابات ، كما تم إصابة نور وليد عوض الطالبة بالصف الثالث الثانوي ، والتي تعرضت للعديد من الإصابات ، وقامت علي إثرها بإجراء عدد من العمليات الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة .

وقدم سابقا كل من حسام الراعي وعمرو يوسف محامِي المجني عليهن ، بالدفع بثبوت الاتهام مستندين للفيديوهات التي تم بثها علي وسائل التواصل الاجتماعي ، لإحداث هذه الواقعة ، بحق المتهمين ، ومشتركين آخرين هاربين، وأن المتهمين مازالا محبوسان، حتي الآن . ومنهم من هو منظور للتجديد، للمتهم الثالث أحمد أشرف السنطاوي ، والنظر بأمر التجديد له ، وتم احاله باقي المتهمين وهما ، السعيد العربي الزلمه ، وجمال محمد ميسره ، الي محكمة الجنايات لجلسة ٢٨ نوفمبر الجاري، وأن المتهمين تم حبسهم على ذمة القضية بداية من ٢٥ يونيو٢٠٢١ حتى تاريخه.