الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة إشعال النيران بإحدى السيارات الملاكي بمنطقة الفردوس

إشعال النيران بإحدى
إشعال النيران بإحدى السيارات الملاكي

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة إشعال النيران بإحدى السيارات الملاكي بمنطقة الفردوس في مدينة 6 من أكتوبر.

وأمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الحادث، بالإضافة إلى حبس 3 متهمين في الواقعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل تفحم سيارة ملاكي بمنطقة الفردوس فى مدينة 6 أكتوبر، وتبين أن سيدة قررت الانتقام من زوجها العرفي بسبب انفصاله عنها،  فاستعانت باثنين آخرين وأشعلوا النيران في السيارة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين تفحم سيارة ملاكي، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين قاما بإلقاء مادة تساعد على الاشتغال داخل السيارة وإضرام النيران بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة تحريضا من سيدة تقيم في أكتوبر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت السيدة بالاستعانة بالمتهمين الآخرين على إضرام النيران في السيارة انتقامًا من مالكها لاحتدام الخلافات بينهما، لافتة إلى أنها اختمرت في ذهنها خطة للانتقام واستعانت بالمتهمين لإحراق سيارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثالثة أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

الرئيس السيسي: لجنة عليا مشتركة لتفعيل العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا

وفاة المتهم الرئيسي في اختلاس مستلزمات الغسيل الكلوي بمستشفى المنزلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجرى وراء الكواليس فى إيران

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية