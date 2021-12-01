تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة إشعال النيران بإحدى السيارات الملاكي بمنطقة الفردوس في مدينة 6 من أكتوبر.

وأمرت النيابة العامة، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الحادث، بالإضافة إلى حبس 3 متهمين في الواقعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل تفحم سيارة ملاكي بمنطقة الفردوس فى مدينة 6 أكتوبر، وتبين أن سيدة قررت الانتقام من زوجها العرفي بسبب انفصاله عنها، فاستعانت باثنين آخرين وأشعلوا النيران في السيارة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي بمنطقة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين تفحم سيارة ملاكي، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين قاما بإلقاء مادة تساعد على الاشتغال داخل السيارة وإضرام النيران بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة تحريضا من سيدة تقيم في أكتوبر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت السيدة بالاستعانة بالمتهمين الآخرين على إضرام النيران في السيارة انتقامًا من مالكها لاحتدام الخلافات بينهما، لافتة إلى أنها اختمرت في ذهنها خطة للانتقام واستعانت بالمتهمين لإحراق سيارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.