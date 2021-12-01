الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تطورات جديدة في قضية التحرش بـ«طالبة المحلة»

تحرش
تحرش

جدد المستشار محمد اللبيشي، رئيس نيابة مركز المحلة، بإشراف المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، حبس سائق “توكتوك”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، المتهم في واقعة التحرش اللفظي بطالبة أثناء خروجها من الدروس، والتعدي على عمها بالضرب بأسلحة بيضاء، بالاشتراك مع آخرين وإصابته بـ 65 غرزة في الرأس وكسر بالذراع، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه.

كانت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، قد استمعت لأقوال نجار موبيليا مقيم قرية بلقينا مركز المحلة، وابنة شقيقه، فى واقعة تعرضهم للبلطجة والتحرش اللفظي، بعد تحرش سائق “توكتوك” بالفتاة، وعندما تدخل عمها قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، وإصابته بـ 65غرزة وتمزيق ملابس الفتاة

كان المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، قد أمر بفتح تحقيقات فى الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الرئيسي، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن ضباط المباحث من ضبط شقيق المتهم ووالدهما.

كان المجني عليه ويدعي عبد الله السعيد عطية، قال في تصريحات له، إن الواقعة بدأت عندما كانت ابنة شقيقه في طريقها للدرس، لتجد المتهم يتحرش بها لفظيًا والتعدي عليها.

ولفت إلى أن المتهم استدعى خالته، وانتظرا الفتاة فور خروجها من الدرس، وأمسك بها، وتعدى عليها هو وخالته بالضرب وتمزيق ملابسها وإظهار أجزاء من جسدها للمارة.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة المحلة، بتحرير المجني عليه بلاغاً بتعرضه للضرب على يد بلطجية بالقرية حاملين أسلحة بيضاء وشوم، وفر المتهمين هاربين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

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