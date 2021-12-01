الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم في واقعة احتيال بقيمة 2 مليون و360 ألف جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

تقلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من 3 مواطنين مقيمن بمحافظة الجيزة، بتعرضهم لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، نظير حصولهم على أرباح شهرية «على خلاف الحقيقة». 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات،بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية، حيث قام المذكور بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم كونه صاحب شركات ومحلات كبرى، متخصصه فى مجال تجارة المواد الغذائية، وبإمكانه مشاركتهم واستثمار أموالهم، نظير حصولهم على أرباح شهرية. 

وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 2 مليون و360 ألف جنيه من الشاكين، وقام بسداد الأرباح لفترات زمنية قصيرة، ثم امتنع  عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.   

رئيس التحرير

وائل لطفي

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