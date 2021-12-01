ضبط المتهم بتجميع 1.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين العاملين بالخارج

اتفق أحد الأشخاص يعمل خارج البلاد، مع صديقه على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بطريقة احتيالية بالعملة المحلية، للاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني المتواجد داخل البلاد، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام شخصين أحدهما متواجد حاليا بإحدى الدول للعمل بها، مقيمين بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يشتروها من الخارج بالعملة الأجنبية، وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك بنظام المقاصة.

وأضافت التحريات بقيام المتهم المتواجد بالبلاد، بتلقي تلك التحويلات، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما بلغ 1.5 مليون جنيه.