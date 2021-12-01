الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الداخلية» توعي نشء «تعليمية القاهرة الجديدة» بمخاطر الإدمان

محاضرة توعوية بمخاطر
محاضرة توعوية بمخاطر الإدمان

ألقى العميد أحمد سكر، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاضرة توعوية بمخاطر الإدمان، بمدرسة التربية الحديثة-لغات ودولي بالقاهرة الجديدة.

وجاءت محاضرة التوعية في ثالث أيام التوعية بأخطار الإدمان، حيث كان اليوم الأول بمدرسة منارة الفاروق الخاصة لغات واليوم الثاني بمدرسة كونكورديا الدولية (مصر الفرنسية مصر البريطانية)، في إطار حملة وزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإيمانا من دور وزارة الداخلية في توعية النشء والشباب بمخاطر الإدمان تحت شعار أوقف المخدرات “غير حياتك” برعاية وزير الداخلية.

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة نشر البرامج التوعوية والإرشادية بمخاطر الإدمان، والتنسيق بين الشئون التنفيذية والعلاقات العامة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة للصالح العام وتحقيق الأهداف المنشودة والرقي بالمستوى الثقافي للطلبة، وتوجيه فكر أبنائنا للمحافظة على جيل الغد واستثماره كونهم مستقبل مصر.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية كالتالي: 

-يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

 

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