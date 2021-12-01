الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بالتجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة، اليوم الاربعاء، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو حشيش بمنطقة القطامية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 واستعجلت النيابة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية، قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حبس نيابة التجمع عاطلين مواد مخدرة

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وائل لطفي

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