وزير التنمية يشهد انطلاق ورشة عمل منسقي مشروع «أيادى مصر»

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تدعم جهود تعزيز قدرات المرأة والشباب في كل محافظات مصر وتبنت مبادرتها لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية أيادي مصر وذلك بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبشراكة مع شركة أي أسواق مصر، حيث تم إطلاق تلك المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" بمقر وزارة التنمية المحلية خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في ١٦ مارس ٢٠٢١.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية بمناسبة إنطلاق ورشة منسقي مشروع أيادي مصر اليوم الأربعاء وذلك بحضور برافين اجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب مصر – برنامج الأغذية العالمي، و إسلام مأمون الرئيس التنفيذي لشركة E- أسواق مصر وعدد من نواب المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية .

وأضاف شعراوي أن هذا المشروع خرج مواكباً للفهم المعمق لأهمية التسويق الاليكتروني في مرحلة عانت منها عمليات التسويق التقليدية من تبعات جائحة كورونا، مضيفاً إن المبادرة جاءت ضمن فلسفة الحكومة بتعزيز أدوات التحول الرقمي وانتقال عمليات التسويق لمرحلة الرقمنة ويعتبر إنشاء الوزارة منصة ايادي مصر كمنصة إلكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق بما يتماشى مع روح العصر، وكذلك التغلب على العقبات التي تسببت فيها جائحة كورونا علي عملية التواصل بين المنتج والمستهلك .

وقال شعراوى إن إطلاق المبادرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي و تمكين الفئات المهمشة والشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة التي تملكها المرأة المعيلة وما تمثله من مصدر أساسي لدخل أسرتها لا سيما خلال فترات الصعوبات والتحديات الاقتصادية مثل الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه بالإضافة إلى تسويق المنتجات الخاصة بالمحافظات نستهدف من خلال ورشة العمل البدء في مرحلة هامة وذلك عبر تدريب الصناع والحرفيين على الارتقاء بمنتجاتهم عبر تبني وسائل حديثة في التصميمات وجودة المنتجات الخ ، لافتاً إلى أنه لعل وجود عدد من المدربين بيننا في مجالات عديدة فنية وتسويقية سيسهم في رفع جودة المنتج وتطويره وابتكار أنواع جديدة من المنتجات التي تشكل التنوع والقيمة المضافة مع مراعاة معايير الجودة الإنتاجية والتغليف وكفاءة إيصال المنتج في أفضل صورة وكيفية الإعلان عنه وتسويقه.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بالإشراف العام على المشروع والتوجيه الاستراتيجي لسياسته والتنسيق مع المحافظات من خلال تأسيس وحدة متابعة بكل محافظة تجتمع اليوم للمرة الأولي بعد اختيارهم بكل دقة ووفقا لمعايير محددة وتحت متابعة وإشراف نواب المحافظين وتضطلع تلك الوحدات بتلقي وإعداد حصر المنتجات اليدوية بالمحافظات وإعداد قوائم بها ونشرها على الموقع الإلكتروني بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروع بالوزارة وهو ما يضمن وجود قاعدة للبيانات خاصة بالقائمين على تلك الحرف.