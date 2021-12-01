دهشة «أروى» في معرض «ملاذ آمن» للفنان علي حسان بجاليري ليوان

يستقبل معرض"ملاذ آمن" للتشكيلي علي حسان محبي بجاليري ليوان بالزمالك، معرض يجمع لوحات تحمل روح الشرق والغرب ويفرد مساحات للطبيعة الصامتة ومروج الحقول بالأقصر.

معرض ملاذ آمن

المعرض وصفه التشكيلي صلاح بيصارقائلا: "تنتمى لوحات علي حسان للـ" السوبر ريالزم " أو الواقعية الأسمى وهى إمعان فى الواقعية بما يعكس روح الفنان وإحساسه الشخصي تجاه ما حوله من واقع الاشياء ..كما فى لوحاته للطبيعة الصامته ومروج الحقول بالاقصر والحنطور ..لكن "ملاذ آمن " يمثل مرحلة جديدة فى عالمه فمع" السوبرريالزم" فى بعض الاعمال مثل السمكة و القط والدجاج والطيور الاخرى.

معرض ملاذ آمن

جاءت أسطورة فنه من وحى حكايات “أروى”، الفتاة الصغيرة ذات العيون اللامعة من فرط الدهشة والذكاء ،تحكى من واقع حياتها اليومية حكايات اسماكها وطيورها الاليفة ..وماتهفو وما تحلم ..وتتجاوز ذلك إلى أحلام اليقظه ..من السفر وفارس الاحلام .

معرض ملاذ آمن

ويضيف:" جمع علي حسان فى لوحاته الشرق والغرب ..روح الفن الشعبي والإسلامي من النقوش والمنمنمات ..وفن البوب من تلك الإشارات والعلامات وربما العودة إلى الباروك في الأثاث من الطرز الكلاسيكية ..مثلما نرى فيها حيوانات من البيئة الاستوائية ..كما نجد فيها بعض المشاهد السيريالية ..كما فى أروى التى تنتمى الى عمق جنوب الوادى بالحديقة المفتوحة.. محاطة بتلك الطيور من آسيا والمكسيك ..ونرى أروى بروح البراءة والنقاء والجمال الفطرى.. فى رداء الزفاف والطرحة البيضاء مع الطيوروالدجاج .. وباقات الزهور وهذا الحيوان الاليف يمينًا ويسارًا بمثابة الحارس .

معرض ملاذ آمن

على حسان مواليد القاهرة 1975، خريج فنون جميلة حلوان1997، يعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، حاصل على ماجستير بعنوان ” الانطباعية البريطانية ونادى الفن الإنجليزى الجديد “. دكتوراة الفلسفة بعنوان ” القيمة الجمالية لتنوع العنصر البشرى فى التصوير الأوروبى فى القرنين التاسع عشر والعشرين “.