الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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9 ألقاب جراند سلام.. من هي مونيكا سيليش أصغر لاعبة تنس

مونيكا سيليش
مونيكا سيليش

يصادف غدًا 2 ديسمبر عيد ميلاد مونيكا سيليش، لاعبة التنس المصنفة رقم 1 عالميا والحاصلة على تسعة ألقاب جراند سلام، وولدت يوم 2 ديسمبر  في نوفي ساد بيوغوسلافيا عام  1973، وبعد انتقالها إلى الولايات المتحدة للعب التنس في سن 13 عامًا أصبحت سيليش أصغر لاعبة تتولى التصنيف العالمي، وسيطرت على الرياضة عالميا منذ عام 1991 حتى عام 1993 .

حياتها المبكرة 


كان والدا مونيكا  مجريين، وعمل والدهل كارولج سيليش  في موقف للسيارات، و عندما كانت في الخامسة من عمرها لعبت التنس لأول مرة وعندما كبرت ، أصبحت عازمة على التغلب على شقيقها زولتان ، الذي كان يكبرها بثماني سنوات والذي يحتل المرتبة الأولى في الترتيب، وفي سن 13 كانت  سيليش هي  لاعبة  التنس الأولي في العالم. في سن 16 تغلبت علي اللاعبة جراف، في بطولة فرنسا المفتوحة  لتصبح أصغر شخص يفوز بالبطولة، وفي العام التالي دخلت اللاعبة البالغة من العمر 17 عامًا التاريخ مرة أخرى كأصغر لاعب يتولى التصنيف العالمي الأول.

طعن مونيكا سيليش من مشجع مجنون 


في سن التاسعة عشرة تعرضت سيليش للطعن في ظهرها من قبل مشجع مجنون للاعبة ستيشي جراف خلال بطولة في هامبورغ بألمانيا، وعولجت من اضطراب ما بعد الصدمة بعد الحادث ، وأخذت فترة توقف لمدة عامين قبل أن تعود إلى المحكمة في عام 1995، و على الرغم من فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة مرة أخرى في عام 1996 وميدالية برونزية في أولمبياد سيدني في عام 2000 ، لم تستعد سيليش أبدًا لياقتها التنافسية، حيث  شهدت سلسلة من الانتكاسات مثل  وفاة والدها في عام 1998 ، وإصابة في القدم في عام 2003، ولعبت آخر مباراة لها في عام 2003 ، واعتزلت رسميًا في عام 2008.

ولكن إعتزالها سمح لها أن تمارس بعض المهن الأخرى مؤلفة كمتحدثة ، وتنافست في برنامج الرقص مع النجوم في عام 2008.

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