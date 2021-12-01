عميد تربية رياضية طنطا: الجودة على رأس أولويتنا وليست ملفات ورقية

افتتح الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا مقر الجودة بالكلية بعد تجديده ليكون واجهة مشرفة، حيث تعد الجودة من الأسس التي تقوم عليها الكلية والركيزة الأساسية في حصول الكلية على الأيزو والاعتماد.

أكد الدكتور علاء حلويش خلال كلمته أن الجودة تأتى على رأس أولوياته وأنه لن يسمح بأن تكون الجودة مجرد ملفات ورقية مشددا على أنه يجب أن تشمل جميع أركان الكلية إداريًا وتعليميًا وبحثيًا، خاصةً في ظل توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والإلكتروني في كافة المجالات.

وأضاف اتخذت الكلية خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي والتطوير وتم دعمها بالتجهيزات والأدوات التي تعمل على كفاءة العملية التعليمية والخريج.

ومن جانبه أشاد الدكتور ياسر غرابة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية بالدعم اللا متناهي من عميد الكلية، حيث شهدت الكلية تطورا ملحوظا لم تشهده من قبل، أسهم فى تطوير العمل بالكلية من خلال ظل منظومة متكاملة مع دعم لكافة أعضاء هيئة التدريس على الابتكار في العمل ودعم كافة الأفكار الجديدة التي تعمل على الارتقاء بالكلية.

رافقه خلال الافتتاح السادة وكلاء الكلية وأمين عام الكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

