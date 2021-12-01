جامعة الفيوم: مشاركة طلاب كلية الآثار بالمؤتمر الدولى السنوى بروسيا «Online»

انطلقت فعاليات المؤتمر الطلابى الدولى السادس عشر، لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالتعاون مع جامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية Online وذلك فى حدث متميز على مستوى الجامعات المصرية، وفى إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثقافي بين الجانبين، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، وتنظيم الدكتور وليد على خليل، منسق اتفاقيات التعاون الثقافى مع جامعات ومتاحف روسيا.

جامعة الفيوم

بحضور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، والدكتور محمد كمال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والبروفيسير ماريا الكساندروفنا، عميد معهد التاريخ والعلاقات الدولية، والبروفيسور يفجينى يفجينيفيتش، رئيس قسم الآثار، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلا الطرفين.

جامعة الفيوم

أشاد الدكتور عاطف منصور، بهذا الحدث الفريد على مستوى الجامعات المصرية، داعياً الوفد الروسي لزيارة جامعة الفيوم فى مارس القادم، ومتمنيًا استمرار التعاون بين الجانبين.

فيما أكد الدكتور محمد كمال، اهتمام كلية الآثار بطلابها على المستويين المحلى والدولى، مشيرًا إلى أهمية إتاحة هذه الفرصة لطلابنا للمشاركة فى هذا المؤتمر الدولي.

جامعة الفيوم

وأوضح وليد خليل، أن علاقاتنا الثقافية مع الجانب الروسى تتميز بروح التعاون على مختلف المجالات، سواء النشر العلمى، أو المشاركة فى المؤتمرات الدولية وتبادل الوفود.

كما أفاد أن طلاب وباحثى كلية الآثار شاركوا بعشرين ورقة بحثية في المؤتمر باللغة الإنجليزية، وسوف يتم نشرها بمجلة معهد التاريخ والعلاقات الدولية بجامعة اتحاد جنوب روسيا الفيدرالية.

جامعة الفيوم

وأشار إلى أن هذه هى التجربة الأولى من نوعها لطلاب كلية الآثار؛ من حيث مشاركة الطلاب فى المؤتمر الدولى، بالتعاون مع روسيا، حيث كانت مشاركة الطلاب الدولية متمثلة فى النشر العلمى بمجلة معهد التاريخ الدولية، والسفر كوفد طلابي، للمشاركة فى أعمال الحفر، والتنقيب فى روسيا.