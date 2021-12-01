تحصين 236 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الأربعاء، 236 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة التي انطلقت شهر نوفمبر الجاري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

وأضاف "أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية قد أكد على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

كما تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، اليوم من ضبط 152 كيلو لحوم ودواجن ، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمركزى طنطا وقطور.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بلجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارة البيطرية بمركزى طنطا وقطور، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بمركزى طنطا وقطور.

وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 152 كيلو لحوم ودواجن بأسواق مركزى طنطا وقطور، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك،وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو من عدمه.

وتم تحرير 6 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.