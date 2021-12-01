نجاح ولادة طبيعية لـ3 توائم بمستشفى إيزيس بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح ولادة طبيعية لثلاثة توائم بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد بالأقصر، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن طوارئ مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة بالأقصر استقبلت أمس سيدة حامل في حملها الأول بثلاثة توائم 2 إناث و ذكر، وكانت السيدة فى حملها فى بداية الشهر التاسع (36 أسبوعًا)، وتم دخولها على الفور غرفة العمليات وإجراء ولادة طبيعية للتوأم الثلاثي.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن عملية الولادة الطبيعية بمشاركة الفريق الطبي لقسم النساء والتوليد بالمستشفى والفريق الطبي لقسم الأطفال الفريق الطبي لقسم التخدير وبمشاركة متميزة من فريق التمريض بالمستشفى.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن موافقة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بالإجماع على إنشاء معهد "رعاية الفني للتمريض" بنظام الخمس سنوات بمدينة فايد، وذلك كأول معهد فني للتمريض تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي على أهمية الاهتمام بمنظومة التمريض باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة التي ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (45)، أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي جرى خلاله عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى رسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية التي من شأنها ضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات ومعايير الجودة العالمية بما يحقق رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الصحية.