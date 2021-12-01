صحيفة إسبانية تسلط الضوء على استضافة مصر لمعرض «إيديكس»

احتفت صحيفة" إل باييس" الأسبانية ذائعة الصيت باستضافة مصر لمعرض إيديكس 2021 المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، مؤكدة أن مصر تتمتع بوزن سياسي كبير للقادة العسكريين الكبار وأنها باتت دولة جاذبة للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مصر تشهد نمو اقتصاديا كبيرا لا سيما مع انتعاشة قطاع السياحة، حيث لا تنفك مصر أن تروج لمعالمها السياحية والأثرية الفريدة، مشيرة إلى أن مصر باتت وجهة طبيعية للشركات متعددة الجنسيات الإسبانية الكبيرة التي تسعى إلى عقود بملايين الدولارات.

يأتي هذا فيما صرح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم في مؤتر صحفي عقد في القاهرة" بأن العلاقات بين مصر وإسبانيا قوية، قائلًا: “فمصر دولة صديقة لنا وعلاقتنا على كافة المستويات قوية”.

وأشار سانشيز، إلى أن فرص الاستثمار بين البلدين قوية، وهناك الكثير بين البلدين من الفرص، متابعًا أن فيروس كورونا أدى إلى توجيهات مختلفة في جميع المجالات، وهى أن اتحاد العالم كله أمر ضرورى للغاية.

وأكد أن مصر دولة أساسية ومحورية فى إفريقيا سياسيًا واقتصاديًا، كما أنها ذات أهمية كبرى لنا فى إسبانيا، مضيفًا أن هذه زيارته الأولى لمصر قائلًا: “سعيد للغاية بما لقيته من ترحاب شديد فى مصر”.

واستكمل أن مصر تعمل من عام 2014 لفتح الاقتصاد المصرى، لتنفيذ العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين قوية.



وبدأت فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، بحضور عدد من وزراء البلدين.

يذكر أن رئيس حكومة مملكة إسبانيا يقوم بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددًا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإسبانية.

كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.