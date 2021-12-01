الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أعراضه تشبه الإنفلونزا.. تعرف على مرض الإيدز في يومه العالمي

الايدز
الايدز

يحتفل العالم فى الأول من ديسمبر باليوم العالمي للإيدز، ويتحد لدعم المصابين، والمتأثرين بالفيروس، لإحياء ذكرى من توفوا بسببه وكيفية القضاء عليه.
 

ويتحدث للدستور الدكتور محمود صبري استشاري الأمراض المناعية والفيروسات عن الايدز.

- ما هو فيروس نقص المناعة البشرية؟

 فيروس يهاجم الخلايا التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى.
ينتشر عن طريق ملامسة السوائل الجسدية لشخص مصاب، والأكثر شيوعًا أثناء ممارسة الجنس غير المحمي أو من خلال مشاركة معدات حقن المخدرات، وإذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي فيروس نقص المناعة البشرية إلى الإيدز وهو متلازمة نقص المناعة المكتسب.

ما هو الإيدز؟
الإيدز هو المرحلة المتأخرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الذي يحدث عندما يتضرر جهاز المناعة في الجسم بشدة بسبب الفيروس.
 

يعتبر الشخص المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية حالته تقدمت إلى الإيدز عندما:
يقل عدد خلايا CD4 عن 200 خلية لكل ملم  من الدم ففي شخص لديه جهاز مناعة سليم ، يتراوح تعداد CD4 بين 500 و 1600 خلية.

يصاب المرضى بما يسمى عدوى انتهازية واحدة أو أكثر بغض النظر عن عدد خلايا CD4 الخاصة بهم.

بدون دواء فيروس نقص المناعة البشرية ، يعيش المصابون بالإيدز عادة حوالي 3 سنوات، بمجرد إصابة شخص ما بمرض انتهازي خطير ، ينخفض ​​متوسط ​​العمر المتوقع بدون علاج إلى حوالي عام واحد. 
ولا يزال بإمكان دواء فيروس نقص المناعة البشرية مساعدة الأشخاص في هذه المرحلة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، ويمكن حتى أن يكون منقذًا لحياتهم.

ما هي الأعراض؟
هناك عدة أعراض لفيروس، يعتمد ذلك على الشخص ومرحلة المرض.

المرحلة 1: العدوى الحادة لفيروس نقص المناعة البشرية

في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية سيصاب حوالي ثلثي الأشخاص بمرض شبيه بالإنفلونزا. 
يمكن أن تشمل الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا ما يلي:

حمى.

قشعريرة.

تعرق ليلي.

آلام العضلات.

إلتهاب الحلق.

تعب.

تضخم الغدد الليمفاوية.

قرحة الفم.

يمكن أن تستمر هذه الأعراض في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. لكن بعض الناس لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق خلال هذه المرحلة المبكرة من الفيروس.

المرحلة 2: حمل الفيروس:
في هذه المرحلة  لا يزال الفيروس يتكاثر  ولكن بمستويات منخفضة جدًا قد لا يشعر الأشخاص في هذه المرحلة بالمرض أو يعانون من أي أعراض. تسمى هذه المرحلة أيضًا عدوى فيروس نقص المناعة البشرية المزمنة يومكن للأشخاص البقاء  على قيد الحياه في هذه المرحلة لمدة 10 أو 15 عامًا .

المرحلة الثالثة: الإيدز:
يضعف الفيروس جهاز المناعة في الجسم ويتطور إلى الإيدز او متلازمة نقص المناعة المكتسب هذه هي المرحلة المتأخرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
يمكن أن تشمل أعراض الإيدز:

فقدان الوزن السريع.

الحمى المتكررة أو التعرق الليلي الغزير.

التعب الشديد وغير المبرر.

تورم طويل في الغدد الليمفاوية في الإبط أو الفخذ أو الرقبة.

إسهال يستمر لأكثر من أسبوع.

تقرحات الفم أو الشرج أو الأعضاء التناسلية.

التهاب رئوي.

التهابات على الجلد أو تحته، داخل الفم، الأنف أوالجفون.

فقدان الذاكرة والاكتئاب واضطرابات أخرى.

الجنس مخدرات المرحلة الثالثة الحمى مكافحة العدوى مناعة الاكتئاب الانفلونزا المناعة البشرية الايدز أعراض الإيدز

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