الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين في واقعة «العصا» بالإسكندرية

القبض على متهمين
القبض على متهمين

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" بشأن قيام شخصين بالتعدى على بعضهما بالضرب بعصا خشبية بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً تعدى شخصين على بعضهما بالضرب بـ"عصا خشبية".

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28/11/2021 تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (مالكة محل سلع غذائية كائن بدائرة القسم) وبصحبتها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) "طرف أول" بقيام (أحد الأشخاص، ونجله "صاحب محل لمستلزمات الهواتف المحمولة مجاور للمحل الخاص بالمبلغة " – وكلاهما مقيمان بدائرة القسم) "طرف ثانى" بالاعتراض على قيام السائق "المشار إليه" بإيقاف سيارته أمام محل المُبلغة لإنزال بضائع لها .

وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين قام على إثرها أحد المشكو فى حقهما "صاحب محل مستلزمات الهواتف المحمولة" بالتعدى على المبلغين بعصا خشبية "دون حدوث ثمة إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقهما والأداة المستخدمة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بوجود خلافات سابقة مع الطرف الأول بسبب الجيرة .

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