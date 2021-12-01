الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين في حادث سير بالبحيرة

حادث سير بالبحيرة
حادث سير بالبحيرة

شهد الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز كفر الدوار، اليوم الأربعاء، حادثًا مروعا إثر اصطدام سيارة نصف نقل بتوك توك، أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة نصف  نقل وتوك توك أمام قرية معمل القزاز بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، بدائرة مركز كفر الدوار ووجود متوفيين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل الجثتين للمستشفى وتبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار وفاة كلا من ( محمود عبد القادر عبد الحميد - ٣٠ سنة مقيم عزبة المصري مركز  أبو حمص ومحمد نايل عطية - ٤٠ سنة مقيم عزبة المصري مركز  أبو حمص وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

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